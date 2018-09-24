Onuka в новом клипе напомнила об экологической катастрофе в Украине: опубликовано видео

Ната Жижченко показала утопающую в мусоре страну / Фото: скрин из видео

Известная украинская группа Onuka представила на суд зрителей новый клип на композицию Strum, режиссером которого стал Алан Бадоев.

Видео опубликовано в YouTube, а съемки проходили в населенном пункте Люберцы, расположенном в 25 км от Киева.

Авторы клипа решили показать главную мусорную свалку столицы, которая за несколько десятилетия из-за отсутствия сортировки мусора достигла размеров 27-этажного дома.

"При создании этого клипа много людей собрались воедино, чтобы вся идея была доведена от идейного содержания до реализации. И вместе нам удалось создать легенду о будущем, которое уже пришло, но мы его еще не замечаем. Как на меня, Strum необходимо посмотреть для того, чтобы вспомнить, где и как мы живем. Что каждый из нас делает для того, чтобы наша планета продолжала жить?" - замечает режиссер видео Алан Бадоев.

Главную роль в клипе исполнила солистка коллектива Ната Жижченко, однако помимо нее в ролике снялись еще 74 актера. Все играли самих себя – рядовых жителей утопающей в мусоре страны.

"Когда находишься на свалке, четко осознаешь, что к созданию ужасных декораций для клипа мы сами приложили усилия. И что таких "съемочных площадок" в нашей стране тысячи. Мы можем обвинять государство или своих соседей, а можем начать действовать самостоятельно. Нашим видео и инициативой мы не хотим никому упрекнуть. Хотелось бы только, чтобы мы с каждым днем становились лучше и оставили после себя нечто большее, чем горы мусора," - рассказывает лидер группы ONUKA Ната Жижченко.

Все средства от монетизации нового клипа на YouTube-канале группы будут перечислены общественной организации "Украина без мусора", которая занимается благоустройством мусоросортировочных станций.

Напомним, популярная американская группа Imagine Dragons презентовала lyrics-видео на свою новую композицию под названием Zero, в котором показала зависимость людей от виртуальной реальности.