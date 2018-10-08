Картинки и поздравления с Днем юриста-2018

8 октября Украина отмечает День юриста. Дата празднования неизменна из года в год.

Россия отметит этот праздник 3 декабря, а Беларусь – в первое воскресенье декабря (в этом году – 2 декабря).

"Главред" собрал самые прикольные идеи, как поздравить правоведов с праздником.

Поздравления с Днем юриста в прозе

В День юриста от чистого сердца хочу пожелать оттачивать свой профессионализм и проявлять в любом деле все свои способности, пользоваться великим почетом и уважением, стремиться к восстановлению справедливости и добиваться всех поставленных целей. Пусть всегда в жизни удается идеально сочетать престиж, ответственность и успех.

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Поздравляю с профессиональным праздником – Днем юриста Украины. Желаю: с Фемидой не вступать в конфликт; суровому закону быть на страже интересов; фортуне сопровождать нелегкие дела; благополучию расти материально; энергии не иссякать; на благо права совершать личные подвиги. Справедливости, непоколебимости, безапелляционности!

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Поздравляю тебя с Днем юриста! Желаю тебе успешных сделок и беспроигрышных дел, внушительного гонорара, физической и моральной стойкости и изобретательности. Благополучных процессов тебе, уважения в обществе и бурной личной деятельности.

Поздравление с Днем юриста официальное

Уважаемые юристы и работники юридической сферы! Разрешите сегодня поздравить вас с вашим профессиональным праздником — Днем юриста! И хоть праздник совсем молодой и отмечается в этом году всего в третий раз, его учреждение на государственном уровне является признанием высокой роли вашей профессии в жизни общества и государства. Быть юристом — с одной стороны очень престижно и респектабельно, но с другой — чрезвычайно сложно, так как ваша профессия требует огромной ответственности. Желаем вам не забывать о своем предназначении! Профессиональных достижений, успехов, благополучия и новых достижений в вашей нелегкой, но очень нужной людям работе!

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Поздравляю с Днем юриста в Украине и хочу пожелать больших перспектив и таких же прорывов в профессиональной деятельности, интересного развития событий и счастливых свершений в личной жизни. Пусть дружба с законом делает этот мир справедливым и честным, пусть союз с удачей приближает тебя к успеху.

Поздравления с Днем юриста прикольные

Поздравляю с Днем юриста

И желаю сделок чистых!

Пусть стремятся ввысь доходы,

Не завися от погоды.

Пусть успехи ежедневно

Поднимают настроение,

И в работе целый год

Просто сказочно везет!

***

4 смс - 202 символа:

Поздравляю с Днем юриста!

Всем юристам наш почет.

Пусть зарплата раз так в триста

Незаметно подрастет,

Никогда чтоб в клиентуре

Не наметилось потерь,

Будут пусть дела в ажуре,

А успех стучится в дверь.

***

3 смс - 191 символ:

Я желаю в день юриста

Богатеть предельно быстро,

Всех преступников поймать,

Невиновных оправдать.

На зубок все знать законы,

Ездить в Бэнтли золоченном,

Денег полный кошелек

И везения мешок!

***

Поздравление адвокату:

Адвокатом быть непросто,

Чтоб выигрывать дела,

Знать закон необходимо,

Хватка крепкая была.

Ты все качества имеешь,

Адвокат хороший ты,

Поздравляю с днем юриста,

Сбудутся пускай мечты.

***

Поздравление прокурору:

Обвинение предъявит

И мотив всегда найдет,

Прокурор — юрист отличный,

Пусть ему в делах везет,

С днем юриста поздравляем

Прокурора дружно мы,

Пусть отыщет он луч света

Среди мрака, туч и тьмы!