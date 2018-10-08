Картинки и поздравления с Днем юриста-2018

"Главред" собрал самые прикольные идеи, как поздравить правоведов с праздником.
8 октября Украина отмечает День юриста. Дата празднования неизменна из года в год.
Россия отметит этот праздник 3 декабря, а Беларусь – в первое воскресенье декабря (в этом году – 2 декабря).
"Главред" собрал самые прикольные идеи, как поздравить правоведов с праздником.
Поздравления с Днем юриста в прозе
В День юриста от чистого сердца хочу пожелать оттачивать свой профессионализм и проявлять в любом деле все свои способности, пользоваться великим почетом и уважением, стремиться к восстановлению справедливости и добиваться всех поставленных целей. Пусть всегда в жизни удается идеально сочетать престиж, ответственность и успех.
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Поздравляю с профессиональным праздником – Днем юриста Украины. Желаю: с Фемидой не вступать в конфликт; суровому закону быть на страже интересов; фортуне сопровождать нелегкие дела; благополучию расти материально; энергии не иссякать; на благо права совершать личные подвиги. Справедливости, непоколебимости, безапелляционности!
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Поздравляю тебя с Днем юриста! Желаю тебе успешных сделок и беспроигрышных дел, внушительного гонорара, физической и моральной стойкости и изобретательности. Благополучных процессов тебе, уважения в обществе и бурной личной деятельности.
Поздравление с Днем юриста официальное
Уважаемые юристы и работники юридической сферы! Разрешите сегодня поздравить вас с вашим профессиональным праздником — Днем юриста! И хоть праздник совсем молодой и отмечается в этом году всего в третий раз, его учреждение на государственном уровне является признанием высокой роли вашей профессии в жизни общества и государства. Быть юристом — с одной стороны очень престижно и респектабельно, но с другой — чрезвычайно сложно, так как ваша профессия требует огромной ответственности. Желаем вам не забывать о своем предназначении! Профессиональных достижений, успехов, благополучия и новых достижений в вашей нелегкой, но очень нужной людям работе!
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Поздравляю с Днем юриста в Украине и хочу пожелать больших перспектив и таких же прорывов в профессиональной деятельности, интересного развития событий и счастливых свершений в личной жизни. Пусть дружба с законом делает этот мир справедливым и честным, пусть союз с удачей приближает тебя к успеху.
Поздравления с Днем юриста прикольные
Поздравляю с Днем юриста
И желаю сделок чистых!
Пусть стремятся ввысь доходы,
Не завися от погоды.
Пусть успехи ежедневно
Поднимают настроение,
И в работе целый год
Просто сказочно везет!
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4 смс - 202 символа:
Поздравляю с Днем юриста!
Всем юристам наш почет.
Пусть зарплата раз так в триста
Незаметно подрастет,
Никогда чтоб в клиентуре
Не наметилось потерь,
Будут пусть дела в ажуре,
А успех стучится в дверь.
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3 смс - 191 символ:
Я желаю в день юриста
Богатеть предельно быстро,
Всех преступников поймать,
Невиновных оправдать.
На зубок все знать законы,
Ездить в Бэнтли золоченном,
Денег полный кошелек
И везения мешок!
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Поздравление адвокату:
Адвокатом быть непросто,
Чтоб выигрывать дела,
Знать закон необходимо,
Хватка крепкая была.
Ты все качества имеешь,
Адвокат хороший ты,
Поздравляю с днем юриста,
Сбудутся пускай мечты.
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Поздравление прокурору:
Обвинение предъявит
И мотив всегда найдет,
Прокурор — юрист отличный,
Пусть ему в делах везет,
С днем юриста поздравляем
Прокурора дружно мы,
Пусть отыщет он луч света
Среди мрака, туч и тьмы!