Как лучше всего поздравить с Днем автомобилиста в прозе, стихах и анимированных открытках

В это воскресенье все водители автомобилей в Украине, России и Беларуси отмечают свой день – День автомобилиста-2018.

"Главред" собрал идеи, как поздравить водителей маршруток, троллейбусов, трамваев и даже автомобилистов военных, которые водят, к примеру, БТР. И не только для водителей-мужчин – мы также подобрали и поздравления с Днем автомобилиста для девушек и женщин.

Поздравления с Днем автомобилиста в прозе

Милые женщины, поздравляем вас с днем автомобилиста! Желаем, чтобы ваши машины всегда были послушными, дороги ровными, а радары нерабочими! Пусть езда приносит удовольствие и много новых впечатлений. Четкой разметки, широкой парковки, легких путей и полного бака! С праздником!

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Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю колесить по свету на любимом авто в радужных сияниях счастья и солнечных лучах успеха. Желаю добрых дорог, веселых попутчиков, хороших песен в пути и теплого приема по приезду.

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Поздравляю с Днем автомобилиста. Ни гвоздя, ни жезла, ни слякоти, ни дыма, ни крепкого мороза, ни дорогого бензина, ни скучных поездок, ни трудных расстояний. Желаю всегда ездить с улыбкой и бодростью души, желаю за рулем своей машины чувствовать себя королем автострады да и всего мира!

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С Днем автомобилиста. Желаю, чтобы тебе везло всю дорогу, чтобы каждая твоя поездка была успешной, запоминающейся и счастливой. Пусть твоему автомобилю будут нипочем ни лужи, ни ветер, ни гололед, пусть колеса любимой ласточки несут тебя к заветным мечтам и светлым надеждам.

Поздравления с Днем автомобилиста прикольные

Глупости, что дама за рулем —

Это и ужасно, и опасно!

Поздравляю с этим авто-днем,

Водишь ты действительно прекрасно!

Пожелать хочу я от души —

Будь на поворотах осторожна,

По дорогам ездить не спеши,

На пути ведь всякое возможно.

Будь всегда спокойна за рулем

И не принимай все к сердцу близко.

Думай о здоровье о своем.

Поздравляю, автомобилистка!

***

С днем автомобилиста – водитель!

Ты профессионал, а не простой любитель!

Машины твоя жизнь, стихия твоя,

Так будь в своей стихии ты счастлив всегда!

Выпив рюмку за праздник свой,

Машину оставь дома и иди дорогой прямой!

***

Тебе желаю я ни жезла ни гвоздя,

Без выбоин дорог, без происшествий.

"Зеленый" светит пусть тебе всегда,

Пусть для парковки будет всегда место.

Шумахер пусть от зависти седеет,

В дороге небо будет чистым-чистым,

В лицо лишь свежий ветер веет,

Особенно в День автомобилиста!

***

Зеленый свет надежды и успеха

Пусть освещает вашей жизни путь.

Не будет ям, аварий и помехи,

С дороги гладкой в жизни не свернуть!

Автомобили будут пусть исправны

И радуют владельцев от души.

Поездки будут радовать успехом

И непременно будут хороши!

Поздравления с Днем водителя короткие

2 смс - 88 символов:

Скорость ты не превышай,

И закон не нарушай,

Легкого тебе пути,

Пусть все будет на мази!

***

2 смс - 96 символов:

С Днем автомобилиста!

Любви красивой, чистой,

В семье уюта райского,

Чтоб жизнь была прекрасная!

***

3 смс - 148 символов:

Желаю, чтобы в гараже

Хранил ты сотню иномарок,

Бензина на 7 сотен трасс

И денег на 100 лет запас!

Счастья, удачи и любви,

Здоровья, смеха, красоты!

***

3 смс - 157 символов:

Счастливой пусть будет любая дорога,

И легким, и быстрым пусть будет ваш путь.

Пусть вас не коснется за близких тревога,

Мы вам пожелаем, с пути не свернуть.