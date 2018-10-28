Как лучше всего поздравить с Днем автомобилиста в прозе, стихах и анимированных открытках

"Главред" собрал идеи, как поздравить водителей с их праздником.
В это воскресенье все водители автомобилей в Украине, России и Беларуси отмечают свой день – День автомобилиста-2018.
"Главред" собрал идеи, как поздравить водителей маршруток, троллейбусов, трамваев и даже автомобилистов военных, которые водят, к примеру, БТР. И не только для водителей-мужчин – мы также подобрали и поздравления с Днем автомобилиста для девушек и женщин.
Поздравления с Днем автомобилиста в прозе
Милые женщины, поздравляем вас с днем автомобилиста! Желаем, чтобы ваши машины всегда были послушными, дороги ровными, а радары нерабочими! Пусть езда приносит удовольствие и много новых впечатлений. Четкой разметки, широкой парковки, легких путей и полного бака! С праздником!
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Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю колесить по свету на любимом авто в радужных сияниях счастья и солнечных лучах успеха. Желаю добрых дорог, веселых попутчиков, хороших песен в пути и теплого приема по приезду.
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Поздравляю с Днем автомобилиста. Ни гвоздя, ни жезла, ни слякоти, ни дыма, ни крепкого мороза, ни дорогого бензина, ни скучных поездок, ни трудных расстояний. Желаю всегда ездить с улыбкой и бодростью души, желаю за рулем своей машины чувствовать себя королем автострады да и всего мира!
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С Днем автомобилиста. Желаю, чтобы тебе везло всю дорогу, чтобы каждая твоя поездка была успешной, запоминающейся и счастливой. Пусть твоему автомобилю будут нипочем ни лужи, ни ветер, ни гололед, пусть колеса любимой ласточки несут тебя к заветным мечтам и светлым надеждам.
Поздравления с Днем автомобилиста прикольные
Глупости, что дама за рулем —
Это и ужасно, и опасно!
Поздравляю с этим авто-днем,
Водишь ты действительно прекрасно!
Пожелать хочу я от души —
Будь на поворотах осторожна,
По дорогам ездить не спеши,
На пути ведь всякое возможно.
Будь всегда спокойна за рулем
И не принимай все к сердцу близко.
Думай о здоровье о своем.
Поздравляю, автомобилистка!
***
С днем автомобилиста – водитель!
Ты профессионал, а не простой любитель!
Машины твоя жизнь, стихия твоя,
Так будь в своей стихии ты счастлив всегда!
Выпив рюмку за праздник свой,
Машину оставь дома и иди дорогой прямой!
***
Тебе желаю я ни жезла ни гвоздя,
Без выбоин дорог, без происшествий.
"Зеленый" светит пусть тебе всегда,
Пусть для парковки будет всегда место.
Шумахер пусть от зависти седеет,
В дороге небо будет чистым-чистым,
В лицо лишь свежий ветер веет,
Особенно в День автомобилиста!
***
Зеленый свет надежды и успеха
Пусть освещает вашей жизни путь.
Не будет ям, аварий и помехи,
С дороги гладкой в жизни не свернуть!
Автомобили будут пусть исправны
И радуют владельцев от души.
Поездки будут радовать успехом
И непременно будут хороши!
Поздравления с Днем водителя короткие
2 смс - 88 символов:
Скорость ты не превышай,
И закон не нарушай,
Легкого тебе пути,
Пусть все будет на мази!
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2 смс - 96 символов:
С Днем автомобилиста!
Любви красивой, чистой,
В семье уюта райского,
Чтоб жизнь была прекрасная!
***
3 смс - 148 символов:
Желаю, чтобы в гараже
Хранил ты сотню иномарок,
Бензина на 7 сотен трасс
И денег на 100 лет запас!
Счастья, удачи и любви,
Здоровья, смеха, красоты!
***
3 смс - 157 символов:
Счастливой пусть будет любая дорога,
И легким, и быстрым пусть будет ваш путь.
Пусть вас не коснется за близких тревога,
Мы вам пожелаем, с пути не свернуть.