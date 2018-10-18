Украинская воспитательница plus-size взорвала Сеть рэп-хитом о рыбках

Слушатели оценили рэп воспитательницы / Фото: скриншот из видео

Воспитательница детского сада из Барышевки Киевской области Алена записала песню в стиле рэп и сняла собственный клип.

Ролик alyona alyona в YouTube собрал свыше 40 тысяч просмотров.

Ресурс Comma пишет, что клип на песню снял 19-летний рэпер и контент-мейкер Delta Arthur. Сейчас творческий дует готовит к выпуску альтернативное видео на трек.

В комментарии журналистам alyona alyona рассказала, что занимается музыкой в свободное от работы время. Девушка предпочитает рэп и много времени проводит в Интернете. Она созналась, что любит слушать Лил Узи Верта, Трэвиса Скотта и "классику" хип-хопа – NWA, Wu-Tang Clan.

В клипе пышнотелая певица энергично танцует, катается на гидроцикле и демонстрирует гламурный образ жизни.

"Надеюсь это, как у нас любят делать, не покажут директору или еще там кому с ее места работы, и ее не уволят из-за этого", "Шикарный трек, будет хит", "Достойная работа! Считаю лучшим творением за последнее время в нашей культуре хип – хопа", "Это лучше, чем вся российская попса", "Отлично! Жги еще!", "А это на удивление очень даже круто", "Это бомба! Причем во всех смыслах", - написали восторженные комментарии пользователи Сети.

Напомним, в Ровенской области Апелляционный суд восстановил в должности воспитательницу детского сада села Бугаевка Виту Черешневскую, которую уволили из-за откровенных фото в соцсетях.