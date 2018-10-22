В Сеть выложили подборку полуголых "магнетичных" красавиц-моделей

В США известный фотограф Ларсен Сотело уже несколько лет делает и публикует снимки юных и молодых элегантных моделей в эротических фотосессиях.

В интервью западным профильным СМИ, Сотело часто признается, что его вдохновляет харизма дам и их сексуальный магнетизм.

Сам фотограф постоянно проживает в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и широко известен как специалист в индустрии фэшн-съемок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские телеведущие без белья позировали для глянца.