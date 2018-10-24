Задрала юбку: в Стамбуле модель полностью обнажилась в соборе Святой Софии

Известная модель из Бельгии Мариса Папен пришла в Стамбуле в знаменитый собор Святой Софии в закрытой одежде, а затем перед объективом фотографа задрала юбку, демонстрируя абсолютно обнаженное тело.

Как сообщает Mirror, автором нашумевшей фотосессии стал австралийский фотограф Джесси Уокер.

"Если вы когда-нибудь были в соборе Святой Софии, вы знаете, что нет ни дня, когда бы его не наводняли тысячи туристов. Мы дождались момента, когда гид приблизился со своей группой, чтобы все могли нас видеть", - рассказала девушка.

Фотограф и модель рассказывают, что сделали снимки не с первого раза и на следующий день решили повторить, однако были замечены полицией. Стражи порядка разыскали авторов скандальных фото даже в отеле, но опоздали, поскольку они успели уехать из страны.

Напомним, собор Святой Софии – это знаменитый некогда православный храм, который впоследствии стал мечетью.

Как ранее сообщалось, в Сети появились обнаженные фото австралийских пожарных, которые снялись в благотворительном календаре. Средства от продажи будут направлены на помощь животным, пострадавшим от засухи.