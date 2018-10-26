Сеть взорвал учитель из Одессы, который преподает физику на YouTube

26 октября 2018, 02:17

Педагог категорически отказывается монетизировать свой канал, поскольку считает, что образование должно быть бесплатным.

Павел Андреевич нашел подход к ученикам с помощью новых технологий / Фото: скриншот из видео

Преподаватель физики из Одесского Ришельевского лицея Павел Андреевич Виктор на протяжении пяти лет снимает свои уроки, чтобы помочь ученикам более детально изучить сложный предмет.

Видео 65-летний учитель регулярно опубликовывает в YouTube.

Сейчас канал талантливого педагога насчитывает уже порядка 8,5 миллионов просмотров и 130 тысяч подписчиков.

Павел Андреевич рассказывает, что идея делать видеоуроки по физике пришла во время карантина. Затем он предположил, что таким образом удобно будет изучать предмет ученикам, которые не посещают школу по болезни. Руководство лицея поддержало инициативу педагога и помогло с закупкой оборудования.

Учитель начал регулярно снимать свои интересные уроки физики на видео и опубликовывать в Сети. Со временем его канал начал пользоваться популярность не только среди учеников Ришельевского лицея, но и понравился многим интересующимся физикой школьникам.

Педагог заявляет, что получать доход от своего канала не планирует, поскольку убежден, что обучение непременно должно быть бесплатным.

Напомним, в 2017 году 71-летний физик-новатор Пауль Пшеничка из Черновцов получил 100 тысяч гривен, а также — вместе с пятеркой финалистов — год бесплатного повышения квалификации и поездку на Global Education and Skills Forum 2018 в Дубай.

Как ранее сообщалось, в 2018 году победителем премии Global Teacher Prize стал учитель информатики из Запорожья Александр Жук, который получил приз в сумме 250 тысяч гривен.

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Одесса учитель YouTube уроки физика преподавание
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