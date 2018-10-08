Global Teacher Prize Ukraine: лучший учитель Украины получил 250 тысяч гривен

Александр Жук стал учителем года / Фото: скриншот из видео

В Киеве 7 октября состоялась церемония награждения Global Teacher Prize по версии общественной организации "Освитория".

Из двух тысяч номинантов в финал вышли десять лучших учителей страны. Победителем премии Global Teacher Prize стал учитель информатики из Запорожья Александр Жук, который получил приз в сумме 250 тысяч гривен.

По словам главы "Освитории" Зои Литвин, учителей-финалистов выбирали по рекомендациям учеников, которые получают знания у этих педагогов. Так, кандидатуры 60% учителей, номинированных на премию, были поданы школьниками от 10 до 15 лет.

Награждал финалистов президент Петр Порошенко. В приветственном слове он отметил позитивные результаты внедрения реформы образования и заявил, что в Украине начало активно развиваться инклюзивное образование.

Напомним, в 2017 году 71-летний физик-новатор Пауль Пшеничка из Черновцов получил 100 тысяч гривен, а также — вместе с пятеркой финалистов — год бесплатного повышения квалификации и поездку на Global Education and Skills Forum 2018 в Дубай, где назовут имя лучшего учителя в мире.