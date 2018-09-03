Порошенко пообещал школьникам, что они "точно будут жить в ЕС"

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, выступая по случаю начала нового учебного года в киевском лицее "Наукова зміна", заявил, что сегодняшние школьники "точно будут жить" в Евросоюзе.

Видеозапись выступления президента размещена на его странице в Facebook.

"Убежден, что сегодняшние школьники точно буду жить в Европейском Союзе. И будут жить в Украине, потому что наша страна будет членом ЕС. Мы совместно возвращаем Украину в Европу - наш общий дом", - сказал Порошенко.

Также глава государства похвастался перед детьми реформами в сфере образования, нацбезопасности, обороны, децентрализации и пр.

Накануне пользователи Сети пошутили над твитом Петра Порошенко о передаче ВСУ сертификатов на 75 противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и комплексов "Корсар".