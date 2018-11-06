"Пьянство убивает": пенсионерка упала с балкона и разбилась, желая напиться с соседом

Момент инцидента / Скришнот из видео

В городе Саянск (Иркутская область, РФ) 60-летняя жительница выпала с балкона пятого этажа и разбилась насмерть.

Соответствующее сообщение опубликовали российские СМИ. Согласно обнародованным данным, накануне инцидент ее заперла в квартире дочь − чтобы пенсионерка, страдающая от алкогольной зависимости, не сумела выйти за очередной порцией "горячительного".

Однако женщина приняла решение перелезть через балкон, чтобы попасть к соседу-"собутыльнику". Однако она не удержалась на стене и упала вниз. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России вышедшую на балкон покурить пенсионерку сдуло ветром.