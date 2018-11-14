В Сети женщины запустили флешмоб против изнасилований и постят фото кружевных трусов

14 ноября 2018, 15:27

Флешмоб #ThisIsNotConsent (Это не согласие).

  • Флешмоб #ThisIsNotConsent Twitter
  • Флешмоб #ThisIsNotConsent Twitter
  • Флешмоб #ThisIsNotConsent Twitter
  • Флешмоб #ThisIsNotConsent Twitter
  • Флешмоб #ThisIsNotConsent Twitter

Во всемирной Сети пользовательницы запустили флешмоб #ThisIsNotConsent (Это не согласие), в рамках которого публикуют на своих страницах снимки кружевного нижнего белья.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Mirror. Новый флешмоб имеет социальный характер и связан с инцидентом, произошедшим в ирландском суде в начале ноября нынешнего года. Там оправдали мужчину, изнасиловавшегося девочку-подростка – мол, она спровоцировала возбуждение тем, что носила кружевные трусы типа "стринги".

Решение судьи вызвало очень негативную реакцию пользовательниц Сети. По их словам, они были просто шокированы тем, что выбор девочкой откровенной нижнего белья был использован против нее на суде.

Многие обеспокоенные пользовательницы начали публиковать в Twitter снимки кружевных трусов − в качестве протеста против обвинений жертвы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что голые красавицы придумали способ обхода цензуры Instagram.

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флешмоб сеть трусы изнасилование кружевные трусы стринги
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