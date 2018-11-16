Выяснилось, зачем девушка рубила топором Porsche в центре Киева

Момент "инцидента"/ скриншот из видео

Недавний резонансный инцидент с порчей элитного автомобиля (Porsche 718) возле Центральной синагоги на улице имени Шота Руставели в Киеве, который рубила топором и обрисовала оскорбительными надписями девушка в розовом пальто, оказывается, был инсценирован ради съемок клипа на трек поп-коллектива MDZ.

Соответствующий видеоролик был опубликован на портале YouTube. Видео инцидента, снятое случайными прохожими на камеры смартфонов, и потом залитое в Сеть, музыканты коллектива использовали для клипа на свой трек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в правительстве рассказали, владельцы каких авто будут платить налог на роскошь.