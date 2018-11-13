"Сволочь": в центре Киева блондинка с топором изувечила спорткар

Блондинка изувечила спорткар / Скриншот

В самом центре Киева на пересечении улиц Рогнединской и Шота Руставели произошел необычный инцидент. Экстравагантная блондинка в розовом пальто и серебристых сапогах с топором и краской набросилась на припаркованный Porsche Boxster с откидным верхом.

При этом дама краской из баллончика нанесла на борту машины слово "Сволочь", а потом при помощи миниатюрного топорика принялась разбивать корпус и стекла автомобиля.

Отметим, что закончив экзекуцию девушка прыгнула в ожидавший ее бюджетный Chevrolet и была такова.

Видео необычного инцидента опубликовала в Facebook певица Тоня Матвиенко.

"Отличный день, только не у него", - прокомментировала происшествие Матвиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве футболиcты наказали "героя парковки".