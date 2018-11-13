"Помогите себе сами". В Киеве футболиcты наказали "героя парковки": опубликовано видео

/ скриншот из видео

В столице Украины несколько футболистов из клуба Первой лиги "Оболонь-Бровар" перетащили автомобиль "героя парковки", который стоял перед командным автобусом.

Инцидент произошел утром 11 ноября, сообщается в социальной сети Facebook. Как заметно в ролике, автобус с футболистами не смог проехать из-за припаркованного на дороге автомобиля. Поэтому спортсмены решили собственноручно переставить машину на тротуар.

При этом игроки "Оболонь-Бровар" были максимально аккуратно и переставили авто куда подальше от автобуса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве неизвестные разбили иномарку "героя парковки".