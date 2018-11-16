Поздравления с Международным днем студента в прозе, стихах и открытках

Уже завтра Украина снова поздравляет своих студентов. Ведь кроме Татьяниного дня мы отмечаем и Международный день студента.

Мы уже писали о том, почему этот праздник отмечается дважды и как его лучше отпраздновать.

В сегодняшнем материале – лучшие идеи поздравлений с осенним Днем студента.

Поздравления с Днем студента: прикольные стихи

Я с днем студента поздравляю,

Чего студенту пожелать?

Прекрасно жить, проблем не зная

И сессии легко сдавать!

Проблем совсем не знать в учебе,

Веселье льется через край!

Не будет места грусти, злобе,

Похожа будет жизнь на рай.

***

Студент грызет гранит науки,

Студенту некогда скучать.

То лекции, то рефераты,

То нужно сессию сдавать.

Но среди срезов и зачетов

О праздниках не забывай

В международный день студентов

Ты веселись и отдыхай!

Пора учебы скоротечна —

Летят без устали года

Но пусть останется навечно

В душе прекрасная пора!

Пора ошибок и волнения,

Беспечности и простоты,

Свободы, грез и вдохновения —

Когда сбывались все мечты!

***

Время лекций, семинаров,

Время сна на первых парах,

Время дружбы и любви,

Время денег на мили,

Время шумных вечеринок

Дней веселых и счастливых!

Посиделок до утра!

Это – студенчества пора.

Живи эти годы счастливо,

Ярко, радостно, красиво!

***

3 смс - 197 символов:

В этой жизни есть моменты,

Не забыть о них никак,

Поздравляю с днем студента

Всех, кто знаниям не враг,

Всех, кто где-то там учился,

Дни за партой проводил,

В общежитиях теснился

И на сессии ходил!

Поздравления с Днем студента в прозе короткие

3 смс - 194 символа:

Поздравляю с Международным днем студентов и желаю веселья молодости и большой удачи, чудесных дней и счастливых событий, великих целей и грандиозных планов, целеустремленности, достатка и любви.

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3 смс - 186 символов:

В Международный день студентов желаю легко идти по тропе знаний и с радостью осваивать выбранную профессию. Пусть годы студенчества наполнены будут весельем и надеждой, любовью и мечтой.

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Поздравляю тебя с днем студента и хочу пожелать тебе счастья, здоровья, радости и везения! Пусть у тебя будет много-много денег, пускай тебе всегда везет, пусть студенческая жизнь будет интересной и насыщенной! Хочу пожелать тебе как можно чаще веселиться, радоваться, уметь добиваться своих целей, идти вперед и только вперед!

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От души хочу поздравить тебя с Международным днем студента! Пускай успехи в учебе будут твоей целью, но при этом не забывай, что впереди – счастливая жизнь! Пусть учеба не станет единственно важной вещь, умей совмещать ее с развлечениями, дружбой, любовью! Пусть все самое лучшее ждет тебя всегда!