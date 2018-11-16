Поздравления с Международным днем студента в прозе, стихах и открытках

"Главред" собрал лучшие идеи поздравлений с осенним Днем студента.
Уже завтра Украина снова поздравляет своих студентов. Ведь кроме Татьяниного дня мы отмечаем и Международный день студента.
Мы уже писали о том, почему этот праздник отмечается дважды и как его лучше отпраздновать.
В сегодняшнем материале – лучшие идеи поздравлений с осенним Днем студента.
Поздравления с Днем студента: прикольные стихи
Я с днем студента поздравляю,
Чего студенту пожелать?
Прекрасно жить, проблем не зная
И сессии легко сдавать!
Проблем совсем не знать в учебе,
Веселье льется через край!
Не будет места грусти, злобе,
Похожа будет жизнь на рай.
***
Студент грызет гранит науки,
Студенту некогда скучать.
То лекции, то рефераты,
То нужно сессию сдавать.
Но среди срезов и зачетов
О праздниках не забывай
В международный день студентов
Ты веселись и отдыхай!
Пора учебы скоротечна —
Летят без устали года
Но пусть останется навечно
В душе прекрасная пора!
Пора ошибок и волнения,
Беспечности и простоты,
Свободы, грез и вдохновения —
Когда сбывались все мечты!
***
Время лекций, семинаров,
Время сна на первых парах,
Время дружбы и любви,
Время денег на мили,
Время шумных вечеринок
Дней веселых и счастливых!
Посиделок до утра!
Это – студенчества пора.
Живи эти годы счастливо,
Ярко, радостно, красиво!
***
3 смс - 197 символов:
В этой жизни есть моменты,
Не забыть о них никак,
Поздравляю с днем студента
Всех, кто знаниям не враг,
Всех, кто где-то там учился,
Дни за партой проводил,
В общежитиях теснился
И на сессии ходил!
Поздравления с Днем студента в прозе короткие
3 смс - 194 символа:
Поздравляю с Международным днем студентов и желаю веселья молодости и большой удачи, чудесных дней и счастливых событий, великих целей и грандиозных планов, целеустремленности, достатка и любви.
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3 смс - 186 символов:
В Международный день студентов желаю легко идти по тропе знаний и с радостью осваивать выбранную профессию. Пусть годы студенчества наполнены будут весельем и надеждой, любовью и мечтой.
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Поздравляю тебя с днем студента и хочу пожелать тебе счастья, здоровья, радости и везения! Пусть у тебя будет много-много денег, пускай тебе всегда везет, пусть студенческая жизнь будет интересной и насыщенной! Хочу пожелать тебе как можно чаще веселиться, радоваться, уметь добиваться своих целей, идти вперед и только вперед!
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От души хочу поздравить тебя с Международным днем студента! Пускай успехи в учебе будут твоей целью, но при этом не забывай, что впереди – счастливая жизнь! Пусть учеба не станет единственно важной вещь, умей совмещать ее с развлечениями, дружбой, любовью! Пусть все самое лучшее ждет тебя всегда!