Каблуки VS берцы: украинки из армии поучаствовали в соблазнительном флешмобе

Украинские женщины, которые проходят службу в рядах ВСУ, присоединились к международному флешмобу "каблуки VS берцы".

В Facebook девушки опубликовали снимки из армии, к которым для контраста добавили красивые фото гражданской жизни.

"Призываю девушек-военных, добровольцев и ветеранок российско-украинской войны поддержать украинскую версию мирового флешмоба каблукиVSберцы. Нужно опубликовать 2 фото: один из войны, вторую с гражданской жизни, и добавить краткий рассказ о себе", - начала флешмоб в украинском сегменте соцсети военнослужащая Елена Белозерская.

Она напомнила, что в ВСУ, НГУ, добровольческих подразделениях служат более 10 тыс. женщин, многие из них участвовали в боевых действиях наравне с мужчинами. Около 3000 офицеров-женщин занимают ответственные должности в штабах, управляют личным составом.

Впоследствии к флешмобу охотно начали присоединяться украинки-военослужащие, доставая из домашних архивов фото в красивых платьях и демонстрируя обворожительные формы и стройные фигуры.

Напомним, во всемирной Сети пользовательницы запустили флешмоб #ThisIsNotConsent (Это не согласие), направленный против изнасилования. в рамках которого публикуют на своих страницах снимки кружевного нижнего белья.