"Х*й без соли доедаю": в России мужчина эмоционально воспринял установление городской елки

Россиянину не понравилась елка от олеумного завода / Фото: скриншот из видео

В городе Бийск Алтайского края РФ менеджмент олеумного завода, который производит взрывчатые вещества, присадки для дизельного топлива, а также имеет литейное производство, порадовал жителей города установленной на площади около предприятия елкой.

Пока кипела работа по возведению "лесной красавицы", журналисты поинтересовались у местных жителей, какие эмоции них вызывает предновогодняя инициатива крупного промышленного предприятия. Ответ одного из жителей города, опубликованный в Facebook, стал квинтэссенцией происходящего.

"На что я живу? Х*й без соли доедаю. Елочка мне нравится? Елочка, бл*ть, мне нравится?" – ответил авторам материала на повышенных тонах мужчина, буквально прокричав свой ответ в объектив камеры.

Ёлка нравится? Кажется, жителю Бийска не понравился вопрос корреспондента про ёлку Опубликовано Планёрка. Журналистика и СМИ Суббота, 1 декабря 2018 г.

Напомним, в Киеве активисты пытались дисциплинировать водителей, который объезжали пробки по тротуару. Однако научения в адрес священника закончились нецензурной лексикой и оскорблениями.