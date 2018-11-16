"Иди в ср*ку": в Киеве активистов отругал священник, получивший замечание за гонки на тротуаре

Священник уверяет: спешил к больному ребенку / Фото: скриншот из видео

В Киеве активисты пытались дисциплинировать водителей, который объезжали пробки по тротуару. Однако научения в адрес священника закончились нецензурной лексикой и оскорблениями.

Как говорится в сюжете ТСН, священник Богдан Кунтий едва не сбил на тротуаре активистов организации "Останови лося", нецензурно высказывался в их адрес, а впоследствии выяснилось, что в его биографии это не первый подобный инцидент.

"Он вышел, я сорвался, начал агрессивно на него наезжать, он начал лезть в драку", - рассказывает активист, который записывал нарушение священника на камеру.

После того, как ролик попал в Сеть и вызвал возмущение общественности, его увидел киевлянин Олег, который уверяет, что его ранее на тротуаре сбил этот же священник.

"Он вышел, с матами набросился на меня и нанес удар в лицо. Это он был. После этого я упал, разбил колени и потерял сознание", - вспоминает киевлянин.

Олег после инцидента подал заявление в полицию, поскольку успел сфотографировать авто обидчика. Однако стражи порядка лишь развели руками и заявили, что найти виновника конфликта будет сложно.

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Журналисты нашли священника Богдана Кунтия в селе Большая Александровка Киевской области. Общаться со СМИ он сначала не хотел, а затем вызвал полицию и вышел за ворота храма.

"Зачем бросаться под машину, пинать ее, я остановился только для того, чтобы спросить: что ты делаешь? Ну кто не без греха", - сетует священник.

Кунтий заявил, что объехал пробку по тротуару, потому что спешил: дома лекарства ждал больной ребенок.

"Я не знаю, вы покажете это или не покажете, но есть один аргумент. Проблема была в таблетках. У меня ребенок тяжелобольной. Мне надо было срочно эти таблетки взять", - утверждает батюшка.

Прошлогодний наезд на киевлянина Олега священник не помнит, а потерпевший, увидев очередное нарушение горе-водителя, снова собирается обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали священника с паспортом гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки.