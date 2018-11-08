В "Борисполе" задержан священник с Афона с российским паспортом и поддельными документами

В "Борисполе" задержали священника с поддельным паспортом / ГПСУ

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" задержали священника с паспортом гражданина Болгарии, который содержал признаки частичной подделки.

Как говорится в сообщении ГПСУ, установлено, что священник является гражданином Украины и имеет еще российский паспорт.

"По профессии он является священнослужителем, ранее проживал и проводил церковное богослужение на горе Афон. Поддельный паспорт ему был нужен для беспрепятственного проживания в странах ЕС", - рассказали в Госпогранслужбе.

При этом на священника составили админпротокол, об инциденте сообщили представителям Нацполиции.

В то же время в Украинской православной церкви Московского патриархата пожаловались на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, который не пускает их священников в храмы на территории воинских частей.

Там сообщили о директиве Генштаба ВСУ с грифом "ДСП" (для служебного пользования) не допускать капелланов УПЦ МП в воинские части, которую получили все командиры еще весной 2018 года.

"Были сформированы списки с именами священников Украинской православной церкви, которых назвали "участниками гибридной войны", среди них есть и мое имя. Данные документы были разосланы из Генерального штаба на места", - отметил архимандрит Лука (Винарчук).

По его словам, это "следствие государственной политики, направленной на дискриминацию верующих и священников православной церкви (Московского патриархата, - ред.) в Украине".

"Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к личному составу. Знаете, руководство ВСУ и СБУ просто прикрывают свои незаконные действия в отношении капелланов УПЦ грифом "для служебного пользования". Наши права и права нашей паствы ограничивают", - добавил священник УПЦ МП.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе назвали причину запрета въезда в Украину архиепископу РПЦ.