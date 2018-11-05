На Ровенщине священник УПЦ КП покончил с собой

Проводить священника в последний путь собралось много людей / znaj.ua

Вопиющий случай произошел в пятницу, 2 ноября, на Ровенщине - там священник УПЦ КП покончил с собой, повесившись в сарае.

В селе Рогозное Демидовского района священнослужитель местной церкви Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ КП отец Виталий по неизвестной причине свел счеты с жизнью, выбрав при этом петлю, сообщает znaj.ua со ссылкой на местные СМИ.

Сельчане не могут сказать ничего плохого о священнослужителе - Виталий Возный 27 лет вел службы в их церкви, всегда был доброжелателен и спокоен. Впрочем, говорят жители села, в последнее время не все в порядке у священника было с головой - то слова посреди службы забудет, то саму службу за двадцать минут завершит вместо положенного времени.

На похоронах отца Виталия, которые состоялись 4 ноября, в церковь его не заносили, однако отпевали на месте захоронения на местном кладбище. Провести батюшку в последний путь пришло много его односельчан, а также жители сел, где он служил.

Ранее в Харькове священник УПЦ МП на кладбище протаранил джипом несколько надгробий; позднее он объяснил свой поступок тем, что на дорогу перед ним выскочил человек.