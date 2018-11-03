"Свернул на могилки": священник УПЦ МП рассказал, почему джипом раскатал десяток надгробий

Виновник вопиющего инцидента на 14-ом кладбище в Харьковской области, 59-летний протоиерей УПЦ МП Михаил Люшуков рассказал, почему он на внедорожнике разрушил около десятка могил.

Священнослужитель утверждает, что когда он направлялся на ритуал погребения, внезапно перед его машиной выскочил человек.

"Для того, чтобы уйти от страшной трагедии, мне пришлось свернуть на могилки. Там на могилках вы прекрасно видите, что я находился конечно же в стрессовом состоянии. Я человек уже не молодой… И когда я вышел из машины, многие подумали, что я пьяный. Но ситуацию я могу разъяснить", - рассказал священник.

Люшуков сообщил, что уже связался с многими родственникам, которым нанес ущерб и уверяет, что сдал анализ на наличие алкоголя в крови.

"Я 100% уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там не будет обнаружено", - добавил священнослужитель УПЦ МП.

Напомним, ранее священник УПЦ КП угодил в скандал из-за Гитлера.