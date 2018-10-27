"Стараюсь расширять кругозор": священник УПЦ КП угодил в скандал из-за Гитлера

Богдан Костюк / Фейсбук Б.Костюка

Иеромонах УПЦ КП Богдан Костюк заявил о том, что размещение записей речей Адольфа Гитлера могут помочь в расширении кругозора.

Таким образом он отреагировал на порцию критику после размещения на своей странице в Facebook записей речей Гитлера.

Впоследствии Костюк удалил скандальные записи, а также объяснил свой неоднозначный поступок: "Стараюсь расширять свой кругозор, чтобы мной не манипулировали, как сегодня это делают новейшие Геббельсы-киселевы и другие им подобные. Это не средневековье, современный священник должен анализировать не только Священное Писание или теологические предметы".

Напомним, ранее сообщалось о том, что фанаты "Ворсклы" пришли на матч в футболках с портретом Гитлера.