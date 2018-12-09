День благотворительности-2018: самые душевные поздравления

Каждый год во второе воскресенье декабря отмечается День благотворительности в Украине. В 2018 году праздник выпал на 9 декабря. Это праздник добрых и щедрых людей.

К слову, Международный день благотворительности отмечается 5 сентября (дата приурочена к годовщине смерти матери Терезы), День благотворительности в России празднуется 13 апреля (официальное название – День мецената и благотворителя).

День благотворительности: поздравления

С днем благотворительности! Это день доброты и милосердия. Пусть же отзывчивых и чутких людей на Земле будет все больше, ведь благодаря именно им жизнь многих приобретает новые краски!

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Читайте такжеСтуденты Кембрижда снялись обнаженными ради благотворительности: опубликованы фото 18+В День благотворительности в Украине желаю, чтобы в каждом человеке находилось место для взаимовыручки и бескорыстия. Пусть у всех нас в жизни будет все хорошо и спокойно. Пусть отзывчивых и чутких людей на Земле будет все больше. Любви вам, веры и надежды!

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Хочу поздравить тебя с Днем благотворительности. Пусть каждый день, каждый миг дарит вдохновение и воодушевление делать что-то доброе, благое, пусть в твоей жизни всегда имеется возможность помочь другому, протянуть руку помощи нуждающемуся человеку, пусть в твоей жизни также имеются люди, которые в любой момент смогут помочь и тебе. Делай добро и в ответ получай вдвое больше.

Стихи о благотворительности

С днем благотворительности,

Счастья и решительности,

Сердца вдохновенного

И проникновенного.

В деле — твердой стойкости,

Если надо — бойкости,

Честности, душевности

И благословенности.

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Сегодня мир весь отмечает,

И с этим праздником большим

Мы меценатов поздравляем,

Спасибо скажем им сейчас

За доброту и бескорыстность,

Тем, кто нуждается, они

Окажут помощь очень быстро!

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Отмечает Украина

День благотворительности.

Это — всплеск добра и счастья

В каменной действительности.

Находить желаю в сердце

Место обделенным.

К вам вернется доброта

Радостью огромной.