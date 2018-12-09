День благотворительности-2018: самые душевные поздравления

Главред собрал лучшие поздравление с Днем благотворительности.
Каждый год во второе воскресенье декабря отмечается День благотворительности в Украине. В 2018 году праздник выпал на 9 декабря. Это праздник добрых и щедрых людей.
К слову, Международный день благотворительности отмечается 5 сентября (дата приурочена к годовщине смерти матери Терезы), День благотворительности в России празднуется 13 апреля (официальное название – День мецената и благотворителя).
День благотворительности: поздравления
С днем благотворительности! Это день доброты и милосердия. Пусть же отзывчивых и чутких людей на Земле будет все больше, ведь благодаря именно им жизнь многих приобретает новые краски!
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Читайте такжеСтуденты Кембрижда снялись обнаженными ради благотворительности: опубликованы фото 18+В День благотворительности в Украине желаю, чтобы в каждом человеке находилось место для взаимовыручки и бескорыстия. Пусть у всех нас в жизни будет все хорошо и спокойно. Пусть отзывчивых и чутких людей на Земле будет все больше. Любви вам, веры и надежды!
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Хочу поздравить тебя с Днем благотворительности. Пусть каждый день, каждый миг дарит вдохновение и воодушевление делать что-то доброе, благое, пусть в твоей жизни всегда имеется возможность помочь другому, протянуть руку помощи нуждающемуся человеку, пусть в твоей жизни также имеются люди, которые в любой момент смогут помочь и тебе. Делай добро и в ответ получай вдвое больше.
Стихи о благотворительности
С днем благотворительности,
Счастья и решительности,
Сердца вдохновенного
И проникновенного.
В деле — твердой стойкости,
Если надо — бойкости,
Честности, душевности
И благословенности.
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Сегодня мир весь отмечает,
И с этим праздником большим
Мы меценатов поздравляем,
Спасибо скажем им сейчас
За доброту и бескорыстность,
Тем, кто нуждается, они
Окажут помощь очень быстро!
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Отмечает Украина
День благотворительности.
Это — всплеск добра и счастья
В каменной действительности.
Находить желаю в сердце
Место обделенным.
К вам вернется доброта
Радостью огромной.