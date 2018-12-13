На Волыни мальчик-школьник пришел на учебу с пистолетом: опубликовано видео

Пневматический пистолет / ФАН

В городе Рожище (Волынская область) ученик 4-го класса одной из школ принес из дому пистолет – чтобы похвастать/побахвалиться перед друзьями.

Однако мальчик даже не успел полностью вытащить свое оружие из рюкзака – поскольку пистолет немедленно отобрала учительница, сообщает портал "ТСН".

"Леся Степановна даже не поняла сразу − что это. Игрушка, скажем так, как сперва показалось", - рассказал журналистам директор школы Юрий Яблонский.

Позднее в учебное заведение прибыл наряд полиции. Правоохранители выяснили на месте, что оружие точно не являлось учебным или игрушечным. "Это был пневматический пистолет, который не был технически исправен, был разряжен, без шариков и баллона", − заявил старший инспектор полиции Андрей Дорожнюк.

Родителей мальчика сразу после инцидента вызвали в школу. Они заявили, что приобрели оружие два года назад и имеют все разрешительные документы. Отец мальчика регулярно брал пистолет в командировки, а после недавнего возвращения домой положил его на шкаф и просто забыл об этом. "Он у меня уже два года, в доме он была только несколько дней. Он в доме у меня не хранится", − заявил он.

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