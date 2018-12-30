Украинки-военные презентовали красочный календарь на 2019 год

Запорожские волонтеры выпустили календарь "Нежные и непобедимые", главными героинями которого стали женщины-военнослужащие местной 55-й артиллерийской бригады Вооруженных сил.

Целью проекта стало желание показать контраст жизненной женской красоты и убийственной войны.

Здесь служат 128 женщин: 8 гражданских работников ВСУ и 120 военных. Большинство из них участвовали в боевых действиях.

Автором идеи создания календаря стала волонтер группы "Волонтерські вареники ZP" Надежда Мороз.

Ранее в Австрии фермерши бесстыже "сверкнули" прелестями для эротического календаря. Снимки для календаря сделал известный фотограф Кристиан Майслингер (Зальцбург). Фотосессии он проводил в Верхней Австрии, Тироле и Вене.

Ранее сообщалось, что знаменитости из Украины снялись для соблазнительного календаря. Своих читателей решил "побаловать" известный украинский глянцевый журнал для мужчин.