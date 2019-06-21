В США писательница обвинила Трампа в изнасиловании

Трампа вновь обвинили в изнасиловании / Reuters

Писательница и журналистка американского журнала Elle Джейн Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

В материале New York Magazine она рассказала, что события произошли 25 лет назад в примерочной магазина Bergdorf Goodman на Манхэттене в Нью-Йорке.

В журнале писательница опубликовала отрывок из своей новой книги Зачем нужны мужчины, в которой и намерена рассказать о принудительной сексуальной связи с нынешним президентом США.

Кэрролл рассказала, что Трамп попросил ее помочь в выборе подарка якобы для его возлюбленной. Однако в секции нижнего белья магнат по недвижимости набросился на нее. В примерочной Трамп, по словам писательницы, совершил насильственные действия, удерживая ее. Впоследствии девушке удалось оттолкнуть насильника и убежать.

Журналистка добавила, что она не сообщила о нападении в полицию, но рассказала двум близким друзьям, которые спустя годы подтверждают ее рассказ.

В Белом доме обвинения опровергли и назвали их "совершенно ложной и нереальной историей".

Следует добавить, что это 16-е обвинение в адрес Трампа в домогательствах.

Напомним, ранее порноактриса Сторми Дэниэлс в своих мемуарах сравнила пенис Трампа с грибом из видеоигры Марио.