Новые подробности боя на Светлодарской дуге: опорник боевиков требует полного восстановления

В среду, 2 августа, поздно вечером стали известны новые подробности тяжелого боя на Светлодарской дуге, где силы АТО один опорный пункт боевиков подожгли, а второй — уничтожили.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"Тогда в результате нашей ответки обдроченцы запросили "режим тишины", а одна их передовая позиция "Д..." теперь требует полного восстановления", — напомнил волонтер.

"Подтверждаю: да, требует восстановления, и немалого, так как горела она славно всю ночь и почти весь сегодняшний день", — добавил Юрий, сопроводив свой пост фотографиями дымящегося опорного пункта террористов.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, почему боевики не закончат ремонт опорника на Светлодарской дуге.