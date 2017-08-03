Глава киберполиции предупредил, когда в Украине ожидается следующая хакерская атака

Начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк предупреждает, что 24 августа, в День Независимости Украины ожидается новая кибератака.

Об этом он сказал в интервью изданию "Главком".

Отвечая на вопрос, когда возможна следующая кибератака в Украине, он сказал: "Мы предупреждаем, что это будет 24-го августа, на День Независимости. Мы видим, что такие атаки происходят накануне или в день каких-то больших праздников для нашего государства".

По его словам, во вредном программном обеспечении M.E.Doc было много элементов, которые до этого времени не активированы.

"Мы еще не знаем в полной мере, какие свойства имеет вирус. У нас только около 1,3 тыс. официальных заявлений, где начаты уголовные производства. Мы должны учитывать: если преступники уничтожили такой важный для них канал получения информации, они оставили резервы. Очень мощные резервы", — пояснил он.

По его словам, даже Никто не учится на своих ошибках.

Киберполиция обнаружила, что на данный момент в поправках к коду вируса нашли инструкции на русском языке, это дает возможность предположить, что хакеры русскоязычные.

"Каждый вирус пишется на определенном языке программирования. Однако для того, чтобы сделать какие-то поправки прописываются определенные инструкции. Мы обнаружили, что как раз в доработке в этом коде были такие инструкции на русском языке. В качестве примера, если я англоязычный, я не буду инструкции писать на русском языке", — заявил он.

"Я говорил только о русскоязычных, я не говорил про Российскую Федерацию. Основная из версий — это вмешательство спецслужб РФ, но я пока этого не утверждаю", — отметил Демедюк.

Он отметил, что в Украине есть очень много профессиональных специалистов по администрированию сетей, а вот специалистов по киберзащите и отражению киберугроз вообще нет.

Ранее разработчики M.E.Doc сделали важное заявление о вирусе Petya и предупредили о новой атаке.

Как известно, кибератака произошла 27 июня 2017 на государственные учреждения, объекты, финансового, энергетического транспортного сектора, а также частные предприятия с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

1 июля Служба безопасности Украины заявила о том, что ей удалось установить причастность спецслужб РФ к атаке вируса-вымогателя Petya.A, главной целью которой является дестабилизация ситуации в Украине. В "Госдуме РФ" такое заявление назвали "фейком".

4 июля, глава МВД Арсен Аваков заявил, что специальные агенты департамента киберполиции совместно со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.

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фото: glavcom.ua