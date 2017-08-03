В ЛНР проукраинский блогер получил 14 лет тюрьмы за "госизмену"

В оккупированном Луганске боевики бросили в тюрьму местного блогера Эдуарда Неделяева, который выражал свою проукраинскую позицию.

Об этом сообщил волонтер, бывший журналист и участник АТО Родион Шовкошитний в Facebook.

"Есть такой Эд Вс. Или Эдуард Неделяев. Проживает в Луганске. Все это время там жил. И без еды, и без воды был, когда трудно было в 14-м. Он не хотел ехать. Все понимал, но не мог. Имел на то причины. Его право", — пишет волонтер.

По словам Шовкошитного, Неделяев много писал в соцсети о Луганске и жизнь в оккупированном городе, називая вещи своими именам. При этом он не от кого не прятался.

"Сегодня он получил 14 лет тюрьмы за" госизмену "от" военного суда "ЛНР", — пишет участник АТО.

Однако, говорит он, Нед никогда не был разведчиком, а только простым гражданином, не воспринимал оккупантов властью.

"Никакой развединформации он не передавал. Ничего не корректировал, а не координировал, ни направлял, не "разжигал" и еще много "не", в которых его обвиняют", — отметил Шовкошитный.

Напомним, ранее блогер Яна Викторова писала, что в Луганске царит нищета и отчаяние.

фото: dnr-news.com