"Что-то прилетело в блиндаж". Волонтер рассказал об уничтоженной позиции врага на Светлодарской дуге

На Донбассе в районе Светлодарской дуги сохраняется напряженная обстановка, продолжаются активные бои.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, ситуацию осложняют погодные условия и пожары, из-за которых пострадала одна из передовых позиций сил АТО.

"На другом нашем фланге от обстрела противника трассерами, загорелась трава. Когда происходит подобная ситуация то быстро ликвидировать ее не получается. Огонь стремительно распространяется по полям и вдобавок все это происходит у противника как на ладони. Особо не побегаешь и не потушишь", — рассказал он.

Также в результате обстрела был разрушен один из блиндажей террористов.

"От пожара у нас немного подгорела одна наша передовая позиция. В ответ по обдроченцам от "третьей силы" что-то прилетело и прямо в блиндаж", — добавил Мысягин.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, почему боевики не закончат ремонт опорника на Светлодарской дуге.