80% против. Почему Украине еще далеко до легализации огнестрелов

Украинское общество еще не готово к закреплению права на самозащиту с использованием короткострольного огнестрельного оружия, и только каждый пятый гражданин поддерживает эту идею.

Об этом профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал на чате в "Главреде".

"Мы задавали этот вопрос в 2015 году — 80% против. Это право имеют даже не во всех штатах США. А ведь на самом деле украинцы могут иметь определенное оружие, соответственно зарегистрированное, в том числе в собственном доме. Но другое дело — возить, носить его с собой", — напомнил политический эксперт.

"Я считаю, что это может только усилить неконтролируемые случаи с использованием огнестрельного оружия", — добавил научный директор "Деминициатив".

Напомним, ранее политолог рассказал, почему Запад устал от Украины.

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