Под Горловкой снайперы сил АТО уничтожили троих боевиков — соцсети

В районе контролируемого силами АТО Зайцево, расположенного в нескольких километрах к северу от временно оккупированной боевиками ДНР и российскими военными Горловки Донецкой области, украинские снайперы за несколько дней уничтожили троих террористов

Об этом боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев на своей странице в Facebook.

Ранее "Главред" со ссылкой на Анатолия Токарева сообщал, что под Горловкой оккупанты несут тяжелые потери: уничтожены гаубица, минометы и грузовики.