Истории бойцов АТО. Мусульманин, православный, протестант и атеист

10 августа 2017, 07:00

Солдат был рад отправиться домой на Пасху.

Разрушенная церковь в Донецке, иллюстрация

— Иннаа лил-ляяхи ва иннаа иляйхи рааджи'уун, аллаахумма 'индакя ахтасибу мусыыбатии фа'джурнии фиихэ, ва абдильнии бихээ хайран минхэ.

— И тебя совсем-совсем нельзя отвлекать?

— ...

— Ну и набожный. Представляете? По пять раз в день. И ничем его с пути не свернуть! Хоть камни с неба, а он читает и читает. Только одно. А почему тебя зовут Максимом?

— Чтобы тебе приятнее произносить было.

— Такое впечатление, что только обо мне и думаешь.

— Почему вы, христиане, так много говорите? Где только темы находите?

— Это потому, что вы, мусульмане, молчите. А Бог любит равновесие.

— Ты говоришь, что в Бога веришь, а молитвы не читаешь.

— Я про себя. Своими словами. Разрешаешь? Да?

— Я-то разрешаю, только как вашему Богу услышать свои слова? Не знаю.

— Он не только слышит, но и видит, поверьте мне.

— Ладно, твое дело. Главное, мне не мешай.

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Домой на Пасху! Домой!!! У нас храм в селе потрясающий, я туда с радостью всегда иду, видно от настоятеля все зависит. Он столько всего делает, не перечислить. И детские школы, и творчество, и спортивные состязания, и тем, кто воюет сейчас, помогает. У нас трое односельчан на фронте в такой экипировке, что закачаешься. И молится за всех. За живых и за мертвых. И семьям помощь организует, и культурный, так сказать, досуг. Я на всенощную обязательно пойду, хоть и с палочкой. Как будто ангелами изнутри наполняюсь. Ну честно. Не смейтесь только.

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Я протестант. Так душа легла. Долго нас сектантами считали, как оказалось, зря. Мы такие же люди, мы хотим мира и добра. Вы же ничего не имеете против нас? А то много чего слышать приходилось. Спасибо за это. Пусть хранит Вас Бог. И всю Вашу семью.

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Я в Бога не верю. Ни капельки. Справедливости нет, значит и Бога нет. Всё, что у меня в жизни происходит, целиком и полностью моя заслуга. Пацан у нас служил, верующий кстати, у него только дети родились. Близнецы. Сам сирота, одна бабушка где-то старенькая. Вот и дети его теперь сироты. У командира нашего жена беременная осталась и ребенок никогда не увидит папу. Война, скажете. Но получается, что по воле одного человека, тысячи людей с жизнью простились. Был бы Бог, он бы его одного уложил. Одним ударом. И всё. Кончились бы наши страдания.

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Как классно придумали эти коляски для двоих детей, просто сказка. А если учесть, что легкая она, как пушинка, то вдвойне приятно. Канадцы подарили. В праздник будем целый день на улице, если только погода не помешает. И еще. Я знаю, что ты там радуешься за нас. Растут пацаны. Всё, как ты хотел, вышло. Только...

P.S. Волонтер Анна Теряникиз Днепра практически с самого начала войны на Донбассе развозила раненых бойцов по госпиталям. За это время попутчиками Ани и ее друзей стали более тысячи человек, увидевших войну в лицо, а она записывала их разговоры в пути.

Так родились сборники рассказов "Наши. Путевые заметки 2.0 " и "Попутчики. Книга о жизни, мечты и любви в сложные времена". Ищите их в Днепре: "Книгарня Є", книжный магазин-кафе "Черная ящерица" и книжный магазин по улице Василия Чапленко (бывшая Фрунзе). В Киеве — "Книгарня Є". В Сети — Lira.dp.ua и BizLit.com.ua.

А если хотите помочь Анне в эвакуации украинских военных из зоны АТО или других вопросах, обращайтесь на ее страницу в Facebook.

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