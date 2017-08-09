Новая страшилка в РФ: бойцы АТО применяют "роботизированные пулеметы на дистанционном управлении"

В промзоне Авдеевки украинские военные применяют роботизированные пулеметные установки на дистанционном управлении.

Об этом идет речь в сообщении на сайте российского МОО "ВЕЧЕ", в материале о помощи боевикам на Донбассе.

"Недавно мне рассказали историю из Авдеевской промзоны, когда группа разведчиков ДНР несколько дней не могла подавить пулеметный расчет ВСУ. По этой пулеметной точке применяли практический все, начиная от РПГ, заканчивая ПТУР, но подавить эту пулеметную точку они не смогли. Оказалось, что это была уродливая и неказистая роботизированная пулеметная установка ВСУ на дистанционном управлении.

Кстати, уничтожить этот "пулемет на колесиках" разведчикам ДНР так и не удалось…", — написали российские пособники террористов ЛНР.

Напомним, ранее сепаратистка рассказала страшилку о фильтрационных лагерях.