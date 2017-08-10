Промывка мозгов. "Минсвязи" ДНР похвасталось, что ТВ боевиков и РФ смотрят 73% жителей области

Не успели телепропагандисты Захарченко отказаться работать "за спасибо", как незаконное "министерство связи" ДНР отрапортовало, что на территории Донецкой области, подконтрольной Украине, постоянная аудитория "республиканских" (ДНР) и российских телеканалов составляет 73% населения.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, согласно заявлению "первого заместителя министра связи" ДНР Николая Бородина, данные цифры были получены в результате анкетирования, проведенного в рамках "Гуманитарной программы по воссоединение народа Донбасса" в "Центрах социальной помощи и административных услуг".

Согласно опросу, из 2927 опрошенных жителей Донецкой области 73% активно смотрят указанные телеканалы, а 2162 человек предпочитают получать информацию о текущих событиях из "республиканских" новостей, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в зоне АТО установили мощный передатчик украинского радио, а его сигнал добивает до Луганска.