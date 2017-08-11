Новички или неадекваты. Под Мариуполем минометчики боевиков позабавили украинских военных

Боевики не дают покоя украинским военным в районе Мариуполя. Так, у Павлополя, с позиций северо-восточнее посёлка, как минимум пара 120-мм миномётов противника подключались к обстрелу передовых позиций ВСУ на участке между Павлополем и Пищевиком. Обстрел велся оккупантами из крупнокалиберных пулемётов и станковых гранатомётов.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчукна своей странице Facebook.

По мнению военного эксперта, стреляли явно новички, либо же миномётчики противника находились в неадекватном состоянии — после шести 120-мм мин, выпущенных весьма неточно и с большим разбросом по передовым позициям ВСУ восточнее Павлополя, оккупанты попытались изобразить нечто вроде манёвра огнём (перенести огонь по позициям ВСУ южнее Пищевика). Попытка не удалась — следующие 8 мин разорвались цепочкой в полях на нейтральной полосе.

Еще один случай применения противником 120-мм миномётов зафиксирован также на Мариупольском направлении, на участке между Водяным и Широкино. Здесь оккупанты действовали по привычной "маскировочной" схеме — обстреливая позиции ВСУ из 82-мм миномётов, они дважды "подключали" 120-мм миномёт с позиции из-за Саханки (всего по позициям ВСУ в районе Водяного и северо-восточнее Широкино было выпущено порядка 12-и 120-мм мин). Судя по всему, в этот раз такие маскировочные "трюки" оккупанты применили из-за пребывания в данном районе представителей СММ ОБСЕ.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики звереют — два часа из минометов и партизанских "Градов" крыли предместья Мариуполя.