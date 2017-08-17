На Черниговщине задержали гастарбайтера, завербованного ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Черниговской области мужчину, который был завербован российскими спецслужбами с целью проведения подрывной деятельности против нашей страны.

Как сообщает пресс-центр СБУ в Facebook, мужчина в течение трех лет подрабатывал на строительных работах в Москве и Московской области.

"Во время очередной поездки в Российскую Федерацию мужчина был задержан представителями ФСБ РФ, которые склонили его к негласному сотрудничеству, угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство. У него взяли письменное обязательство о сотрудничестве с иностранными спецслужбами и для конспирации, присвоено псевдоним "Тихий", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по заданию российских кураторов мужчина должен был собирать разведывательную информацию о количестве личного состава и техники воинских частей, находящихся на территории Черниговской области возле границы с РФ.

Кроме того, от него требовалось собирать сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещения военных объектов и конфиденциальные данные сотрудников украинских правоохранительных органов. Собранную информацию он должен был передавать представителю российской спецслужбы во время выездов на территорию РФ.

В случае отказа или невыполнении заданий, или обращения к украинским правоохранительным органам, мужчине угрожали расправой с его семьей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

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