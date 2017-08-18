В ЛНР на заправках нет бензина, резко активизировался "черный рынок"

В отдельных оккупированных районах Луганской области (ЛНР) в течение двух недель на АЗС отсутствует бензин.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По его данным "горючее" отпускается только по специальному разрешению на нужды "военных".

"На этом фоне в ЛНР резко активизировался "черный рынок" топлива — например, в н.п. Голубовка (бывший Кировск — ред.) цена за 1 л. А-92 составляет около 80 руб.

Ранее в разведке Миноборны сообщили, что в ЛНР процветает воровство. В ГУР рассказали, как Плотницкий дерибанит деньги, поступающие из РФ.