Дебальцево — наше. Волонтер успокоил "зрадофилов": силы АТО прошли 2 км, но Минские соблюдают

Силы АТО на Светлодарской дуге строго соблюдают заключенные в Минске договоренности по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и не пересекали оговоренную соглашениями линию разграничения.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

В то же время волонтер уточнил, что тремя неделями ранее украинские военные продвинулись в направлении временно оккупированного боевиками Дебальцево, которое по Минским договоренностям относится к украинской зоне ответственности, не на километр, а на два, и закрепились там.

Напомним, ранее Юрий Сообщал, что из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника, наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена прошагать вперед больше чем на 1 км, закрепиться и поставить опорники уже на новых наших позициях.