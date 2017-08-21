Волонтеры рассказали об обострении ситуации у Попасной и Желобка, тяжело ранен командир роты сил АТО

Непрерывные обстрелы из минометов крупного калибра и переносных установок "Град", а также масштабные пожары — именно так прошли выходные дни необъявленной войны.

Об этом "Главреду" сообщают волонтеры фонда "Вернись живым".

"Похоже, что противник уже начал "поздравлять" Украину с праздником независимости, используя против нас не только тяжелое вооружение, но даже погодные условия. Нашим защитникам приходится противостоять одновременно двум угрозам: вражеским снарядам и огню — от обстрелов происходит возгорание сухой стерни и пламя выжигает все на своем пути", — констатируют они.

По их словам, особенно жарко на выходных, 19-20 августа, было в окрестностях Донецка и на Луганщине.

"Наши позиции в районе Авдеевской промзоны враг обстреливал из минометов различных калибров и из "Градов". Бить начали еще в светлое время суток, ближе к ночи усиливая интенсивность огня", — сообщается на странице фонда.

На Луганщине, говорят волонтеры, вчера с самого утра и до обеда боевики обстреливали позиции ВСУ в предместьях Попасной, у Новозвановки и Троицкого. В результате чего тяжелое ранение получил один командир роты.

"Днем ранее посреди бела дня под обстрел попал населенный пункт Желобок, где ранения получили еще два бойца. Мощные обстрелы специально велись в светлую эпоху, когда сильный ветер увеличивал площадь возгораний на десятки гектаров", — констатируют они.

Чуть потише было на Приморском направлении, но враг бил из минометов и там, вызвав довольно масштабные пожары.

"Несмотря на это все, ребята спокойно и уверенно держат оборону", — отмечают в "Вернись живым".

Ранее "Главред" сообщал, что на Светлодарской дуге боевики устроили пожары, огонь перекинулся на дома.