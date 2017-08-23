В Одессе на Потёмкинской лестнице развернули огромный флаг Украины

В честь Дня государственного флага одесситы развернули на Потёмкинской лестнице 26-метровый флаг Украины.

Об этом пишет kp.ua.

Также возле Одесского городского совета на Думской площади и около здания ОГА на проспекте Шевченко состоялись торжественные церемонии поднятия национального флага, сообщает Пушкинская.

Напомним, в среду, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага, президент Петр Порошенко уже поздравил граждан страны.