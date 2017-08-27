"Настоящий космос". Опубликованы новые фото особняка Януковича в Подмосковье

Опубликованы новые фото предполагаемой дачи в Подмосковье беглого экс-президента Виктора Януковича.

Журналисты отправились по адресу: улица Лесная, 25-Б, село Баковка, Московская область, пишет strana.ua.

Первое впечатление однозначное – это не дом Януковича. Несмотря на наличие забора и камер видеонаблюдения (они здесь буквально через каждый метр), жилье кажется в целом скромным. И, главное, окна — полностью просматриваемые и, соответственно, простреливаемые с улицы, – находка для снайпера", — рассказали журналисты.

На звонок и крик корреспондента вышел мужчина лет 35: "Ты че так орешь-то? К ученому пришла? Ну, так нет его". Когда он узнал, чей дом ищут, показал его и имение Кобзона.

"Адреса дачи Кобзона и Януковича немного отличаются от тех, которые были обнародованы. Правильный адрес Януковича Лесная, 21, а", — говорится в материале.

Дача депутата Госдумы — весьма приличная. Дача Януковича — настоящий космос, пишут журналисты.

"За забором, который в высоту не менее четырех метров, не просматривается почти ничего. Видны лишь окна мансардного этажа — то ли дома охраны, то ли гаража —они в целях безопасности защищены прозрачной пуленепробиваемой стеной. Маленькая табличка уведомляет нас о том, что дом сторожит госпредприятие "Охрана" МВД России. Интернет не ловит. На наши звонки в дверь реакции не следует", — поделились впечатлениями СМИ.

Напомним, ранее журналист показал вероятный дом Януковича в Подмосковье.

Фото: strana.ua.