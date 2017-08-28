Пеналы школьные – стильные аксессуары юных учеников

28 августа 2017, 15:03

Подбирая ребенку школьный пенал, обратите внимание на его практичность, удобство, а также дизайн. Ведь внешний вид этого учебного атрибута не менее важен, чем функциональность.

Стильная деталь

Для детей пеналы школьные, как и прочие учебные принадлежности, не просто функциональные, практичные вещи, а модные аксессуары. Ребенок хочет выделиться среди одноклассников, подчеркнуть свою индивидуальность. И оригинальные школьные принадлежности – первые помощники в этом деле. Подбирая их, обратите внимание на дизайн. Но и об удобстве, практичности забывать не стоит.

Пеналы школьные

Выбираем пенал школьный

Такое, казалось бы, скромное изделие – весьма важная деталь школьного набора. С его помощью ребенок учится содержать вещи в порядке, бережно относиться к ним. Он не разбрасывает письменные принадлежности по портфелю, а хранит их в удобном футляре. Подбирая аксессуар, учитывайте возраст ребенка. Модель, которая подойдет старшекласснику, юному школьнику будет неудобна.

Футляр для малышей

Ученику младших классов присмотрите прочное металлическое или пластиковое изделие. Выбирайте детям пеналы школьные, состоящие из одной секции, без резинок или клапанов для фиксации ручек и карандашей. Маленьким непоседам сложно кропотливо укладывать канцелярские мелочи по местам. Если они соберут письменные принадлежности в футляр – уже хорошо.

Яркий дизайн – важная черта детских аксессуаров. Для мальчиков подойдут изделия с изображением машинок, героев мультиков или фильмов. Для девочек – милые модели нежных оттенков с феями, бабочками, животными.

Пеналы школьные для подростков

Ученикам средних классов подбирайте практичные изделия с несколькими секциями, фиксаторами для ручек. Девочкам подойдут модели-косметички из ткани или полиэстера. Мальчикам – створчатые изделия с несколькими отделениями.

Рациональное решение – купить футляр с наполнением. Он дополнен необходимыми канцелярскими принадлежностями, которые не придется докупать отдельно.

Интересный вариант – модель Herlitz Super Racer – пенал школьный на молнии с одним отделением и двумя откидными створками. В комплект входят 31 канцелярский предмет: линейка, угольник, точилка, ластик, ручка, цветные карандаши и фломастеры. Здесь есть все, что пригодится ребенку на уроках. Верх изделия изготовлен из полиэстера, а подкладка – из моющегося ПВХ. Такой практичный аксессуар понравится школьнику. А родителям не придется тратиться на покупку дополнительных письменных принадлежностей.

Пеналы школьные

Модели для старшеклассников

Ученики старших классов редко используют футляры для хранения канцелярских предметов. Но если уж выбирают их, то в первую очередь учитывают внешний вид. Это могут быть аккуратные, лаконичные модели или оригинальные, дизайнерские изделия Канцелярский футляр для старшеклассника – это модный аксессуар, который подчеркивает индивидуальный стиль ребенка.

Подведем итог

Пенал – скромный, но важный атрибут школьного набора. С его помощью маленькие дети учатся содержать канцелярские мелочи в порядке. А для старших ребят он становится модным аксессуаром.

Большой выбор разнообразных моделей представлен на сайте магазина "Розетка". Ученику младших классов выбирайте простое изделие, состоящее из одного отделения. Старшеклассник присмотрит себе оригинальный футляр. Ну, а для подростка главное – удобство и практичность. Ему подойдет, например, модель Herlitz Super Racer, дополненная 31 канцелярским предметом, заказать которую можно по ссылке: https://rozetka.com.ua/herlitz_50008414/p17511427/.

Статья по материалам Rozetka.com.ua

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