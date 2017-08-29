Аналог Javelin. ВСУ приняли на вооружение украинский ракетный комплекс "Корсар"

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение легкий переносной ракетный комплекс "Корсар".

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Отмечается, что принятию на вооружение нового ракетного комплекса предшествовал целый комплекс испытаний. Также досрочно были изготовлены и поставлены в ВСУ более 50 ракет к "Корсару". "Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча.

Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь "с плеча", без применения дополнительных устройств. КБ "Луч" для "Корсара" разработало две управляемых ракеты: РК-3К и РК-3ОФ.

РК-3К оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, предназначенной для поражения современных бронированных неподвижных и движущихся объектов, которые имеют комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также взвешенных вертолетов. Эта ракета обеспечивает бронепробиваемость по динамической защите не менее 550 мм.

РК-3ОФ оснащена осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и предназначена для поражения легкобронированных объектов, сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ) и живой силы. В ходе испытаний было достигнуто сквозное пробитие бронеплиты толщиной 50 мм.

Напомним, ранее появилось видео испытания украинского переносного ракетного комплекса "Корсар".

Фото: "Укроборонпром".