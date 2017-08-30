Прогноз цен на сентябрь: подешевеют арбузы, подорожает курятина

На оптовых рынках стоимость картофеля уже снизилась до 3-4 гривен.

Об этом пишет kp.ua.

Не исключено, что цена будет падать и дальше.

По итогам 2017 г. в нашей стране может быть выращено 9,3 млн тонн картофеля. Как уточнил вице-президент Ассоциации производителей картофеля Николай Гордейчук, это на 2 млн тонн больше, чем в 2015-м.

Сейчас цены на морковь, свеклу и лук остаются довольно высокими. Сезон сбора урожая этих культур стартует в конце сентября. Тогда и пойдут вниз цены на них. Как говорят эксперты, урожай будет неплохим, но цены выше, чем в прошлом году.

Морковь и свекла будут стоить 4-5 грн. за кг, а лук и капуста — 5-6 грн. за кг. Продолжат дешеветь и помидоры, купить килограмм этих овощей можно будет за 4-10 грн., в зависимости от сорта.

А вот яблоки в этом году будут дороже, чем в прошлом. По данным компании "АПК-Информ: овощи и фрукты", фермеры Украины отгружают яблоко в среднем в 1,7 раза дороже, чем во второй половине августа 2016 г. Напомним, что тогда цены на данные фрукты на украинском рынке не превышали 7 грн./кг.

Обещают производители, что в сентябре подешевеют арбузы, которые подорожали до 7-8 грн. за килограмм, а в некоторых местах их и вовсе продают по 10 грн. за кг. Столь высокий ценовой уровень аналитики рынка объясняют довольно значительным сокращением производства арбузов в стране из-за аномальной жары во второй половине лета. Подешеветь ягода должна в сентябре, когда начнется сбор поздних арбузов. Тогда цены должны снизиться минимум вдвое.

Из плохих новостей — в сентябре начнут дорожать яйца и курятина. По крайней мере такой прогноз дали в Союзе птицеводов Украины. По словам специалистов, украинская курятина все чаще уходит на внешние рынки, где цена на нее выше, чем в Украине. Кроме того, в Союзе птицеводов Украины объяснили, что сезонные колебания цен на яйца и мясо курицы заставляют цены с сентября идти вверх.

Напомним, Кабмин одобрил повышение минимальных цен на водку, коньяк и вина.