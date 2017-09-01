Сегодня отмечают День знаний: поздравление Порошенко

В пятницу, 1 сентября, в первый день осени в Украине отмечают День знаний, президент Петр Порошенко уже поздравил граждан с праздником.

Поздравление глава государства разместил на своей странице в Facebook.

Украинский лидер пожелал учащимся, студентам, учителям и преподавателям, чтобы новый учебный год был полон незабываемыми впечатлениями.

"Пусть… ваша настойчивость станет залогом успехов и весомых достижений!", — отмечается в сообщении.

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Напомним, 24 августа в Украине отпраздновали День Независимости, в ряде городов страны прошли разные мероприятия, в частности, в Киеве был военный парад, в Днепре и Одессе — забеги в вышиванках.

День знаний (1 сентября) — госпраздник, который официально был введен еще в СССР в 1984 году, это праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, студентов, учителей и преподавателей. В этот день в школах проходят торжественные линейки.