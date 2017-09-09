У берегов Крыма нашли 1000-килограммовую мину

В пятницу, 8 сентября, в захваченном Россией Крыму — в акватории Черного моря у Феодосии — нашли 1000-килограммовую немецкую авиационную донную мину времен Великой Отечественной войны.

Об этом говорится на сайте так называемого "ГУ МЧС России по Республике Крым".

По данным псевдоведомства, в тот же день опасный предмет был уничтожен — его подорвали.

"Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет, как немецкую авиационную донную мину… весом 1000 кг (маркировка LMB-1000), которая находилась в море на глубине 13 м и в 400 м от берега", — отмечается в сообщении.

Напомним, в августе в киевском Гидропарке силовики нашли тайник с большим количеством боеприпасов, также в нем были тротиловые шашки, замаскированные под хозяйственное мыло.

Фото: 82.mchs.gov.ru, видео: "Главное управление МЧС России по Республике Крым"