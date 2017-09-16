Командование "армии" ДНР дало боевикам по шапке за маскировку

Командование 1-го "армейского корпуса" ДНР в очередной раз потребовало от командиров "частей и подразделений", дислоцирующихся во втором эшелоне, принять исключительные меры по "маскировке и рассредоточению боевой техники и вооружения".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в этот раз данное требование в распоряжении объясняется тем, что ВСУ собираются в ближайшее время активизировать "ведение воздушной разведки" за счет переброски в зону АТО большого количества БПЛА, в т.ч. "иностранного производства".

Ранее "Главред" сообщал, что на Бахмутке артиллеристы ЛНР погорели на маскировке и получили по шапке от "советников" из РФ.