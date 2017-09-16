В Одесской области объявили траур из-за гибели детей при пожаре в лагере

В Одесской области в связи с гибелью детей во время пожара в оздоровительном комплексе "Виктория" объявлен траур.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, пишет УНИАН.

"Трагедия. От гнева и сожаления не хватает слов. В Одесской области траур", — сообщил Степанов.

В пресс-службе ОГА добавили, что сегодня под председательством Степанова состоится внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации относительно причин и последствий трагедии в детском санатории "Виктория".

В свою очередь, полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла.

Во время пожара погибли двое детей, поиски еще одного ребенка продолжаются, еще двое госпитализированы. Очевидцы сообщали, что некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.

Напомним, 8 сентября в Киеве при пожаре в многоэтажке погиб ребенок.