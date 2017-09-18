"Знают *уки, чем обернётся". На Светлодарской дуге боевикам запретили провоцировать 53-ю бригаду ВСУ

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые защищают позиции на Светлодарской дуге, наносят по боевикам такие мощные ответные удары, что террористы получили указание не провоцировать украинских военных и другие подразделения.

Об этом со ссылкой на данные радиоперехвата переговоров боевиков волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщил на своей странице в Facebook.

"Знают *уки, чем потом обернётся. Но мы готовимся. Пехота копает, укрепляется и готовится...", — объяснил текущую обстановку под Дебальцево волонтер.

Один из посетителей страницы волонтера, военный журналист Евгений Назаренко, неоднократно бывавший на передовой, подтвердил, что год назад, когда 53-я бригада выходила из Зайцево под Горловкой на ротацию, боевики тоже молчали, хотя это редкость.

Напомним, ранее волонтер рассказал, как на Светлодарской дуге в ответ на провокации террористов наши снайперы уничтожили двоих боевиков: "Спокойно сделали свою работу".